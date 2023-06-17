Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Как отметил командир инженерного взвода, известный под позывным «Барнаул», бронированная машина МТ-ЛБ была оснащена взрывчаткой.
«Взрыв был мощным, с использованием значительного количества взрывчатых веществ — примерно 3,5 тонны тротила, а также пяти авиационных бомб ФАБ-100. Согласно данным радиоперехвата, в результате взрыва противник понес существенные потери», — заявил он.Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил, зачем Киев продолжает бросать свои резервы на поля провального контрнаступления.