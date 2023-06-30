Российские военные уничтожили отряд диверсантов ВСУ

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«РВ»: российские военные ликвидировали до 25 диверсантов ВСУ на запорожском направлении
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны» («РВ»), российские военные в ночное время уничтожили специализированную группу диверсантов из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожья.
Также отмечается, что украинские военные попытки осуществлять разведывательные действия с боевыми столкновениями, как часть стратегии по подготовке к возможному масштабному контрнаступлению и выявлению уязвимых точек в оборонительных позициях российских войск.
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«В районе Пятихаток в ночное время наша разведка обнаружила движение специального подразделения ВСУ, состоящего примерно из 30 бойцов. По этой группе был нанесен огневой удар, в результате которого было уничтожено до 25 диверсантов», — говорится в сообщении.
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Артем Кузьмин