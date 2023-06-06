Российские военные уничтожили восемь переданных ВСУ танков Leopard

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Минобороны: ВС России уничтожили 1,5 тысячи солдат ВСУ и 28 танков, в том числе 8 Leopard
Министерство обороны России заявило, что российские военные сумели отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. В результате атаки были уничтожены более 1,5 тысячи украинских солдат, 28 танков, из которых восемь — это танки «Leopard», переданные Украине, а также три колесных танка «AMX-10RC» производства Франции и 109 боевых бронированных машин.
Согласно информации, подразделения группировки войск «Восток» использовали огонь армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, чтобы остановить атаку противника. В дополнение к этому были задействованы ракетные войска и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы.
По данным военного ведомства, атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.
Ранее военный эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ, которое неоднократно анонсировала Украина, началось. О ситуации на линии боевого соприкосновения он рассказал в беседе с «Радио 1».
Согласно информации, подразделения группировки войск «Восток» использовали огонь армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, чтобы остановить атаку противника. В дополнение к этому были задействованы ракетные войска и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы.
Ранее военный эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ, которое неоднократно анонсировала Украина, началось. О ситуации на линии боевого соприкосновения он рассказал в беседе с «Радио 1».
Артем Кузьмин