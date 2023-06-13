Российские военные захватили немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley

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«Вот он, фрицевский нахваленный "Леопард". Слава России!» — говорит за кадром российский боец, находясь рядом с трофейной техникой.Кроме того, на видеозаписи также видны захваченные американские БМП Bradley.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что кадры были сняты военными группировки «Восток». Западная техника была захвачена в ходе наступления ВСУ на Запорожском направлении.
Согласно сообщению Минобороны, в некоторых БМП еще работают двигатели, что указывает на скоротечность боя и оперативное бегство экипажей ВСУ из техники, которая остается боеспособной.
Ранее сообщалось, что армия России уничтожила уже 16 американских БМП Bradley в ходе наступления ВСУ на Запорожском направлении, что составляет 15% от общего числа переданных автомобилей.