Российские военные заняли девять объектов ВСУ на Двуреченском направлении

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Российским военным удалось занять пять опорных пунктов и четыре поста ВСУ, которые находятся на Двуреченском направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе боя в районе Масютовки и станции Синьковка российские подразделения овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами, пишет РИА Новости.
Противник лишился взвода живой силы, польской самоходной артиллерийской установки Krab и американской станции, которая специализируется на контрбатарейной борьбе, AN/TPQ-50. Также ликвидирована самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
Расчет ЗРК «Бук» смог сбить в районе Кудьковки вертолет Ми-8, в районе Лимана Первого уничтожили разведывательный БПЛА «Лелека-100». А в районе Великого Выселка зенитный ракетный комплекс «Тор» ликвидировал БПЛА «Фурия».
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Противник лишился взвода живой силы, польской самоходной артиллерийской установки Krab и американской станции, которая специализируется на контрбатарейной борьбе, AN/TPQ-50. Также ликвидирована самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
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Мария Фирсова