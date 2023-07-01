Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР

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ВС РФ пресекли попытку контрнаступления украинских войск на Донецком направлении
Источник в командовании группировки войск «Юг» сообщил, что 1 июля ВСУ предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе села Берховка Бахмутского района в Донецкой народной республике, передает РИА Новости.
Сообщается, что в результате отражения атаки было уничтожено более 200 украинских военных, пять танков, восемь БМП и более десяти БПЛА.
Под огневым воздействием личный состав ВСУ отступил, оставив на поле боя раненых и уничтоженных солдат.
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Сообщается, что в результате отражения атаки было уничтожено более 200 украинских военных, пять танков, восемь БМП и более десяти БПЛА.
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Екатерина Коршунова