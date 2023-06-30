Российские войска совершили контратаку на Времевском выступе

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Рогов сообщил о российской контратаке в районе Времевского выступа
В направлении населённого пункта Ровнополь ДНР российские войска совершили контратаку в районе Времевского выступа. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передаёт РИА Новости.
Также он упомянул про артиллерийские удары по позициям Вооружённых сил Украины в населённых пунктах: Великая Новоселка, Павловка и Владимировка. В рамках контратаки были задействованы морпехи Тихоокеанского флота России и подразделения «Каскад».
Также Рогов рассказал, что украинские элиты готовят новый массированный обстрел «старых» регионов России.
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Также он упомянул про артиллерийские удары по позициям Вооружённых сил Украины в населённых пунктах: Великая Новоселка, Павловка и Владимировка. В рамках контратаки были задействованы морпехи Тихоокеанского флота России и подразделения «Каскад».
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Андрей Гаврилов