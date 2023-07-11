Российские войска ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам ВСУ

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Российские Вооруженные силы ударили тяжелой огнеметной системой (ТОС-1) «Солнцепек» сразу по трем опорным пунктам и районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Об этом 11 июля сообщило ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра российской группировки «Центр» Александра Савчука.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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