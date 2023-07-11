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Российские войска ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам ВСУ

11 июля 2023, 06:08

Фото: РИА Новости

Российские Вооруженные силы ударили тяжелой огнеметной системой (ТОС-1) «Солнцепек» сразу по трем опорным пунктам и районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Об этом 11 июля сообщило ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра российской группировки «Центр» Александра Савчука.

Как позднее уточнил Савчук, огнем артиллерии «Востока» были поражены живая сила и техника 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, «Солнцепеками» также были уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Солнцепек
#ВС РФ
#ВСУ
#спецоперация
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МО РФ: Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
11 июля 2023, 05:29

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие группировки ВС РФ «Восток» уничтожили несколько групп ВС Украины в ходе попыток наступления противника на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
«На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. Националисты несут потери в живой силе и технике», — цитирует агентство слова собеседника.

Чехов добавил, что в районе Приютного средствами воздушной разведки была вскрыта разведгруппа ВСУ. Российские бойцы ликвидировали ее при помощи ударного БПЛА.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Минобороны
#Запорожье
#СВО
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Танки российской группировки «Восток» отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе
11 июля 2023, 05:16

Фото: РИА Новости

Танковый взвод группировки Вооруженных сил России «Восток» отразил пять украинских атак, а также уничтожил несколько единиц западной бронетехники на Времевском выступе. Об этом рассказал РИА Новости 11 июля начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, как рассказал Чехов, бойцы «Востока» ликвидировали несколько групп противника на Запорожском направлении и сорвали выдвижение двух взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВС РФ
#ВСУ
#танки
#спецоперация
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Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили склад с западными авиаракетами в Николаеве
11 июля 2023, 05:02

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России в Николаеве ликвидировали склад ВСУ с дальнобойными ракетами в Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.
По его словам, уничтоженными ракетами западного производства на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия вооружали украинские самолеты.

«По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#Николаев
#спецоперация
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
11 июля 2023, 04:43

Фото: iStock/Vadven

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно ей, тревога также звучит в Черкасской области и в контролируемых Украиной районах Запорожской области. Ранее она звучала в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях, до сих пор звучит в Черкасской. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Киев
#Киевская область
#взрывы
#Украина
#воздушная тревога
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«Евробарометр»: 64% граждан Евросоюза поддержали поставку вооружения Украине в мае–июне 2023 года
11 июля 2023, 04:29

Фото: iStock/rarrarorro

64% граждан стран Евросоюза поддерживали финансирование закупок и поставку вооружения для Украины в мае–июне 2023 года. Это на 1 процент меньше, чем зимой, и на 4% меньше, чем летом 2022 года (в июне–июле). Соответствующие результаты опроса приводит «Евробарометр» — социологическая служба Еврокомиссии.
Больше всего поставки поддерживают в Швеции, Португалии, Финляндии и Дании (в поддержку военной помощи Украине высказались от 89 до 93% граждан этих государств), меньше всего — в Болгарии, Словакии, Австрии и на Кипре (там поставки вооружений Киеву поддерживают лишь от 30 до 40% граждан). 

Почти во всех стран поддержка поставок оружия по сравнению с прошлым летом снизилась, увеличившись только в Италии, Португалии и Швеции. Больше всего поддержка упала в Австрии, Эстонии, Венгрии, Словакии и на Мальте, в то время как в Нидерландах и Финляндии ее уровень не изменился вовсе.

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#социология
#поставки оружия
#Украина
#Евросоюз
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Военный эксперт Кнутов объяснил, почему США испугались «Посейдона»
11 июля 2023, 03:30

Фото: РИА Новости

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российский подводный комплекс «Посейдон» может одним залпом стереть с лица земли несколько штатов США. Он рассказал, чего можно ждать от торпеды и почему ее так опасаются на Западе, пишет ОСН.
Он отметил, что «Посейдон» способен двигаться на большой глубине, поэтому его не могут обнаружить сонары. При этом скорость выпущенной торпеды достигает 200 км в час.

«Посейдон» — это глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой, который способен доставлять ядерную боевую часть практически в любую точку мира. Это цунами может смыть обширные районы, которые находятся в прибрежной части США. Учитывая, что 80% населения Штатов живет на побережье Тихого и Атлантического океана, ущерб может быть катастрофический», — цитирует издание слова собеседника.

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#«Посейдон»
#США
#Россия
#Кнутов
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В Одессе прозвучало несколько взрывов
11 июля 2023, 03:17

Фото: iStock/Multipedia

Несколько взрывов прогремело в Одессе, сообщил 24-й канал украинского телевидения. По его данным, возможно, имеет место работа сил противовоздушной обороны
Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, как сообщает ТАСС.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Одесса
#взрывы
#Украина
#воздушная тревога
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Полковник Хатылев объяснил опасность зенитных ракет С-200, сбитых у Крыма
11 июля 2023, 02:33

Фото: РИА Новости

Полковник Сергей Хатылев объяснил, чем опасны зенитные ракеты С-200, сбитые у Крыма. По его мнению, в преддверии саммита НАТО нужно ждать новых провокаций со стороны ВСУ. Об этом пишет МК.
В публикации говорится, что ВС Украины осуществили удар по Крымскому мосту и другим объектам РФ с помощью тяжелых ракет комплекса ПВО С-200.

Хатылев отметил, что слабым местом таких ракет является большой размер. Из-за этого они имеют значительную эффективную отражающую поверхность, сравнимую с эффективной отражающей поверхностью тактического истребителя. Так, ракеты комплекса С-200 отчетливо просматриваются на индикаторе оператора системы ПВО. 

По словам российского полковника, ракеты С-200 легко заметить, отследить захватить и ликвидировать системами ЗРК на любом из этапов работ. Поэтому перед современными технологиями они являются неэффективными и уязвимыми, заключил Сергей Хатылев.

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#зенитные ракеты
#СВО
#комплекс С-200
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Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО
11 июля 2023, 01:57

Фото: сайт Минобороны РФ

Старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев в составе батальонно-тактической группы занял оборону близ населенного пункта, когда боевики ВСУ при поддержке бронетехники и после осуществления артподготовки перешли в наступление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Российский прапорщик после артиллерийского обстрела со стороны украинских националистов занял выгодное положение, однако все равно получил осколочное ранение в плечо. Банзаракцаев самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил сражение.

В ходе боев старшина ВС РФ заметил, что противник хочет отрезать его и часть личного состава батальонно-тактической группы от основных сил роты. Банзаракцаев организовал маневр со сосредоточением огня в огонь на штурмовой группе ВСУ. Благодаря этому, украинским военным не удалось блокировать подразделение. В результате ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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