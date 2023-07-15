Российский боец под Кременной пленил трех боевиков ВСУ с помощью военной хитрости

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Российский боец с позывным Тапок в районе Кременной взял в плен троих украинских боевиков. Как рассказал его командир с позывным Рубеж, для этого солдат заговорил с украинцами на мове, чем ввел их в заблуждение.
Боевики послушались российского солдата и выскочили наружу. Там тапок, наведя на украинцев автомат, приказал им лечь и отбросить оружие. Тем ничего не оставалось, кроме как подчиниться. За проявленные находчивость и мужество, а также за пленение троих вояк ВСУ боец представлен к награждению орденом Мужества.
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Александр Бойцов