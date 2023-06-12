Российский боец с позывным Джокер заявил, что украинские бойцы теробороны воюют пьяными

По его словам, военнослужащие ВС РФ неоднократно видели на передовой бойцов ВСУ, бесцельно бродящих поодиночке, а также наблюдали «пьяную» стрельбу в воздух.
«Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух», — отметил «Джокер».
Он добавил, что в ВСУ очень боятся российской артподготовки и воздушной разведки, а также бойцов, находящихся на выносных позициях.
Ранее российский снайпер из группировки «Юг» рассказал, что солдаты ВСУ не раз демонстрировали заметные странности в поведении. К примеру, были случаи, когда они выходили к российским бойцам без оружия, брони и экипировки.