Российский боец «Топаз» назвал сумму выкупа из украинского плена

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Доброволец с позывным «Топаз», бежавший из плена ВСУ, рассказал о выкупе, который требовали украинские военные у российских солдат.
По его словам, обмена пленными между сторонами конфликта не было. Рассматривался только откуп за 20 тысяч долларов. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Доброволец отметил, что тех, кто платил, выводили в поле и отпускали, при этом никаких гарантий того, что им удастся сохранить жизнь - не было. Украинское командование прямо говорило о том, что если пленный не дойдет до российских подразделений, значит у него такая судьба.
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Доброволец отметил, что тех, кто платил, выводили в поле и отпускали, при этом никаких гарантий того, что им удастся сохранить жизнь - не было. Украинское командование прямо говорило о том, что если пленный не дойдет до российских подразделений, значит у него такая судьба.
«Отпускают как - ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: Хочешь - бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь - значит дойдешь, а не дойдешь - значит, судьба такая», - рассказал российский боец.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова