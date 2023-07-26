Российский бомбардировщик разбил бригаду ВСУ на Купянском направлении

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«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», - прокомментировал ситуацию Зыбинский.
В районе села Стельмаховка ВС РФ ликвидировали целый взвод украинских боевиков и бронемашину Hammer. На том же направлении российские силы уничтожили французскую самоходную машину, минометный расчет и пункт боепитания.
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