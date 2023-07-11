Российский БПМТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

64% граждан стран Евросоюза поддерживали финансирование закупок и поставку вооружения для Украины в мае–июне 2023 года. Это на 1 процент меньше, чем зимой, и на 4% меньше, чем летом 2022 года (в июне–июле). Соответствующие результаты опроса приводит «Евробарометр» — социологическая служба Еврокомиссии.