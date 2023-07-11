Российский БПМТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Командир экипажа российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» группировки ВС РФ «Юг» рассказал, что машина выпустила 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.
По легкобронированной и тяжелой технике удары наносились экипажем из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).
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