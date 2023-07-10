Российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ перед записью «признания» на камеру

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Военнослужащий из России известный под позывным Топаз поделился рассказом о своем опыте нахождения в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Интервью с ним было опубликовано на РИА Новости.
После трех дней в плену к ним приехала съемочная команда. Украинский командир сказал пленному, что он должен был говорить перед камерой, угрожая наказанием в случае неповиновения. Российского военного вынудили заявить, что он добровольно пошел воевать на стороне Украины.
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