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Российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ перед записью «признания» на камеру

10 июля 2023, 06:27

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Военнослужащий из России известный под позывным Топаз поделился рассказом о своем опыте нахождения в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Интервью с ним было опубликовано на РИА Новости.

Топаз стал пленником украинского добровольческого батальона «Скала» на донецком фронте. Этот батальон специализируется на операциях разведки и штурма. Он отметил, что штаб, куда его привезли после захвата, был расположен в частной зоне. Там его регулярно подвергали побоям, используя электрошок, при этом лицо в основном оставляли нетронутым, хотя однажды его ударили по челюсти и разбили губу. По его словам, командиры ВСУ часто издевались над ним для развлечения.

После трех дней в плену к ним приехала съемочная команда. Украинский командир сказал пленному, что он должен был говорить перед камерой, угрожая наказанием в случае неповиновения. Российского военного вынудили заявить, что он добровольно пошел воевать на стороне Украины.

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#ВСУ
#пытки
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Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в украинском Николаеве
10 июля 2023, 09:26

Фото: iStock/Standart

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что в Николаеве, расположенном на юге Украины, поврежден объект инфраструктуры.
Он пояснил, что в городе накануне была объявлена воздушная тревога. Об этом глава военной администрации сообщил в своем телеграмм-канале.

Объект инфраструктуры был поврежден в результате обстрела. Инцидент произошел около 01:00 мск. Информация о разрушениях уточняется. Жертв среди населения по предварительным данным нет. 

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#Украина
#Николаев
#ВС РФ
#инфраструктура
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ВСУ несут значительные потери на Луганском направлении
10 июля 2023, 09:24

Фото:iStock/Semen Salivanchuk

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несли на прошлой неделе крупные потери личного состава и техники на Луганском направлении.
По словам Андрея Марочко, российские войска на прошлой недели отразили 72 атаки ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.
 
Также на Луганском тактическом направлении ликвидировано 2,6 тыс. украинских и иностранных бойцов, уничтожено 92 автомобиля, 13 танков, подбиты 54 боевые бронированные машины ВСУ, пишет РИА Новости.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля, была направлена на Крымский мост
10 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов заявил, что одна из ракет С-200, запущенных ВСУ 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост.
Ракетная атака была успешно отражена системами ПВО и РЭБ. В минобороны также отметили, что жертв и разрушений нет.

Начальнику Геншатба Вооруженных сил РФ Герасимову было доложено о произошедшем. Он поручил выявить места хранения ракет ВСУ и предпринять меры по их поражению.

Украина предприняла попытки ракетного удара 9 июля. Ракеты были выпущены по нескольким российским регионам. Одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, сообщил Афзалов. 

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#Крымский мост
#ВСУ
#ракеты
#Минобороны РФ
#ПВО
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Минобороны сообщило о попытке ракетного удара ВСУ по трем российским регионам
10 июля 2023, 08:48

Фото: iStock/3D_generator

Киев 9 июля попытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200.
По информации ведомства, ракеты были переделаны под ударные. Попытка атаки была безуспешной. Российские системы ПВО перехватили две С-200, остальные ракеты были отклонены средствами РЭБ.

Уточняется, что целью одной из выпущенных ВСУ ракет - был Крымский мост. В результате попытки удара, жертв и разрушений нет. Главе Генштаба Валерию Герасимову было доложено о произошедшем, он распорядился усилить меры безопасности и выявить места хранения ракет ВСУ.

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#Минобороны РФ
#ВСУ
#ракетные удары
#Крым
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При обстреле курского хутора пострадали двое рабочих
10 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли хутор Заря в Глушковском районе, госпитализированы двое строителей.
Населенный пункт расположен в 400 метрах от границы с Украиной. По хутору было выпущено пять минометных снарядов. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

В результате обстрела украинскими военнослужащими населенного пункта, двое строителей получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. ​Информации о разрушениях нет. 

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#рабочие
#пострадавшие
#обстрелы
#ВСУ
#Курская область
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Экс-постпред США при НАТО Люьт заявил, что поставки оружия Киеву нужно было начинать в 2015 году
10 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/bbsferrari

Бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют считает, что Вашингтон должен был начать поставки оружия Киеву ещё в 2015 году, чтобы заранее подготовить Украину к боевым действиям.
Своё мнение Льют высказал в интервью изданию Asahi.
 
«Мы должны были подготовить Украину к самообороне гораздо раньше. Всё вооружение, которое мы поставили Украине в 2022 году, можно было поставить в 2015 году», —сказал Дуглас Льют.
Он считает, что Америка должна была пойти на этот шаг, учитывая вхождения Крыма в состав РФ. При этом Льют не уверен в том, что это бы предотвратило вооруженный конфликт.

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#НАТО
#Украина
#Россия
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Российский боец «Топаз» назвал сумму выкупа из украинского плена
10 июля 2023, 08:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Доброволец с позывным «Топаз», бежавший из плена ВСУ, рассказал о выкупе, который требовали украинские военные у российских солдат.
По его словам, обмена пленными между сторонами конфликта не было. Рассматривался только откуп за 20 тысяч долларов. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.

Доброволец отметил, что тех, кто платил, выводили в поле и отпускали, при этом никаких гарантий того, что им удастся сохранить жизнь - не было. Украинское командование прямо говорило о том, что если пленный не дойдет до российских подразделений, значит у него такая судьба.

«Отпускают как - ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: Хочешь - бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь - значит дойдешь, а не дойдешь - значит, судьба такая», - рассказал российский боец.
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#ВСУ
#доброволец
#плен
#откуп
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Командир подразделения: ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС
10 июля 2023, 06:50

Фото: iStock/aapsky

Командир подразделения Вооруженных сил России обратил внимание на повышенную активность украинских беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции, подчеркнув, что российские военные готовы отразить любые атаки на этой территории.
«Главное — не допустить проникновения диверсионной группы. Раньше, когда была поверхность воды, мы ждали диверсантов по воде, теперь существует вероятность прорыва диверсионно-разведывательной группы на квадроциклах. Все настроены решительно и серьезно. Если враг решит пройти, мы готовы встретить их и пресечь любые попытки прорыва и саботажа на Запорожской АЭС», — цитирует командира подразделения РИА Новости.
Снайпер, расположенный на одной из высот, сообщил, что в последнее время активность разведывательных беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских военных увеличилась.

«Стало больше ночных вылетов беспилотников. Артиллерийская активность немного снизилась, но все же уже начинают появляться признаки возобновления активности. Ночью они запускают сигнальные ракеты, чтобы дать понять, что они здесь», — рассказал снайпер под позывным «Пианист».
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Делимханов: Членам «Азова»* не будет пощады на поле боя
10 июля 2023, 06:25

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что членам украинского нацформирования «Азов»* не будет пощады на поле боя и им «выпишут билет в один конец». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Делимханов добавил, что в Мариуполе эти «бандеровцы и нацики» прикрывались мирными жителями и предпочитали скрываться, а не вступать в открытый бой. Он подчеркнул, что «азовцы» умоляли сохранить им жизни.

«Мы доказали, что они никакие не герои, а просто кучка трусов», — заключил депутат ГД РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*организация запрещена в России
#СВО
#Делимханов
#Украина
#Госдума
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