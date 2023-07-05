Российский FPV-дрон потопил украинский катер у Антоновского моста

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Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как российский оператор FPV-дрона ударом потопил катер ВСУ, который двигался на большой скорости на Днепре у Антоновского моста.
В оборонном ведомстве России объяснили, что на видеозаписи запечатлен момент уничтожения операторами FPV-дронов группы украинских военных, а также катера с диверсантами на борту. Все произошло у Антоновского моста.
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Элина Позднякова