Российский офицер раскрыл подробности работы авиации на Запорожском направлении

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По его словам, авиация вызываются в сложные моменты, при которых экипажи успешно работают и поражают все необходимые цели.
«В настоящее время противник не оставляет попыток выбить нас с позиций и прорвать линию обороны. В сложных ситуациях и при необходимости мы вызываем авиацию. Экипажи работают отлично. Все указанные цели они поражают», - подчеркнул командир.
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