Российский пограничный корабль уничтожил украинскую мину в районе Босфора

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Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Там наши братья, нужно идти защищать страну. Мой отец воевал в Афганистане», — рассказал доброволец.В пункте отбора бойцов в Балашихе оказывается комплексная подготовка потенциальных контрактников.
«Подходят опытные бойцы, рассказывают, учат и делятся своим опытом», — сообщил доброволец Дмитрий С.Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Среди требований к потенциальным контрактникам — возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
РИА Новости/Кирилл Каллиников
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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«За истекшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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«Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ», - написал Буданов в своем Telegram-канале.
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«На Запорожском фронте он был денацифицирован и отправлен на экспрессе к Бандере прямым попаданием русской противотанковой управляемой ракеты», - написал Рогов в своем Telegram-канале.