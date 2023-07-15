Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российский спецназ прямым попаданием ликвидировал украинскую диверсионную группу в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя силовых структур.
По информации источника, российские бойцы открыли огонь по противнику, которого обнаружили в лесопосадке.
Кроме того, собеседник агентства сообщил, что огневой инцидент случился ночью. По его мнению, военнослужащие ВСУ пытались воспользоваться фактором внезапности.
Также стало известно, что подразделения группировки ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком направлении пресекли выдвижение украинских военных к селу Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
По его словам, российские военнослужащие артиллерийским огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Великой Новоселке, а также минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Макаровки и севернее Павловки.
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«Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник, но мы их обнаружили и уничтожили», — отметил он.
Также стало известно, что подразделения группировки ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком направлении пресекли выдвижение украинских военных к селу Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
По его словам, российские военнослужащие артиллерийским огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Великой Новоселке, а также минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Макаровки и севернее Павловки.
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Артем Путинцев