Российский танк Т-80 подбил БМП Bradley с расстояния 9,5 километра

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Как сообщил оператор-наводчик танка, известный под позывным «Маэстро», обычные цели включают в себя укрепления, окопы, траншеи и военную технику.
«Я выполнял указания с укрытой позиции на расстоянии около 9,5 километров до цели, мне помогали с корректировкой огня, и задача была выполнена. В этом конкретном случае, целью была американская боевая машина пехоты Bradley», — сказал он.
На опубликованном видео можно увидеть, как танк Т-80 двигается к району, где он должен выполнить задачу, занимает позицию, готовится к стрельбе, выполняет выстрел, корректирует огонь и проверяет результат, после чего покидает позицию, чтобы избежать ответного огня.
Представители Минобороны уточнили, что вражеская боевая машина и пехота были обнаружены с помощью дрона. Корректировка огня, осуществленная с использованием данных с беспилотника, позволила точно поразить и уничтожить цель.
В Минобороны подчеркнули, что танкисты способны эффективно поражать цели на большой дистанции и за пределами прямой видимости.
«Используя координаты, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов, с укрытых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, арсеналы и иностранная военная техника», — заявили в ведомстве.
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