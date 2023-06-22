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Старший прапорщик ВС РФ Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела ВСУ
Руководитель пресс-центра группировки «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) Олег Чехов, сообщил, что старший прапорщик Павел Иванов сумел предотвратить обстрел колонны с боеприпасами от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Чехова, беспилотник, который использовался для коррекции огня по колонне, был уничтожен с помощью стрелкового оружия.
Он также добавил, что когда автоколонна взвода поддержки двигалась по Запорожскому направлению, она столкнулась с минометным обстрелом. Благодаря своему боевому опыту, прапорщик Иванов быстро заметил в небе беспилотное летательное средство врага, координирующее атаку, и нейтрализовал его.
Ранее американский экс-сотрудник разведки Скотт Риттер высказал мнение о возможных последствиях полного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он утверждает, что в таком случае армия Польши может занять место ВСУ.
«Скорость мышления и профессиональные решения, принятые старшим прапорщиком Павлом Ивановым, обеспечили сохранность техники и жизни личного состава, позволив им продолжить выполнение боевой миссии», — цитирует Чехова РИА Новости.
Ранее американский экс-сотрудник разведки Скотт Риттер высказал мнение о возможных последствиях полного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он утверждает, что в таком случае армия Польши может занять место ВСУ.
Артем Кузьмин