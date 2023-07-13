Российский военный в одиночку отбил атаку украинских войск на Донецком направлении

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Боец «Южной» группировки российских войск с позывным «Юган», несмотря на контузию, смог в одиночку остановить атаку малой группы ВСУ на российские позиции на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Во время наступления противник перепутал местоположение окопов ВС РФ, что помогло российскому военному выиграть время для совершения контратаки.
По словам командира подразделения, в котором служит «Юган», российский военный в ходе атаки противника получил контузию, однако при этом смог отбить атаку и ранить одного из украинских боевиков. Второй сбежавший солдат украинских войск нарвался на минные заграждения.
На данный момент российский военный «Юган» находится на лечении в медицинском учреждении.
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По словам командира подразделения, в котором служит «Юган», российский военный в ходе атаки противника получил контузию, однако при этом смог отбить атаку и ранить одного из украинских боевиков. Второй сбежавший солдат украинских войск нарвался на минные заграждения.
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Екатерина Коршунова