«Ростех» начал поставку в войска первой партии артиллерийских орудий «Флокс»

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«Ростех» начал поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок «Флокс» на колесной базе калибра 120-мм. Об этом сообщили в корпорации.
Оздоев отметил, что такой вид орудия доступен и востребован в ВС России. САУ «Флокс» обладает бронированной кабиной и отсеками для боеприпасов.
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