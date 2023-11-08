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Ростех: Новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО

08 ноября 2023, 04:55
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

В госкорпорации Ростех сообщили, что новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников» проходят боевую апробацию в зоне СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями «Калашникова», в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», — рассказали в Ростехе о статусе проекта.

Уточняется, что в корпорации осле требующихся процедур будет принято решение по запуску БПЛА в серийное производство.

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Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
МО РФ: российская группировка «Восток» уничтожила до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
08 ноября 2023, 05:30

Фото: istockphoto/RamonCast

В течение суток российские военные уничтожили около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и также нанесли урон двум бронированным машинам, танку и САУ «Гвоздика» на южно-донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что основные потери ВСУ были зафиксированы в районах Угледара и Старомайорска в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка войск «Восток», взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, провела атаку, в результате чего были нанесены удары по 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны.

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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
08 ноября 2023, 05:11

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военные танкисты, дислоцированные в Центральном военном округе, успешно устраняют опорные точки украинских военных под Красным Лиманом в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Ведомство подчеркнуло, что бойцы, использующие танки Т-80, активно выполняют боевое дежурство на направлении в Красный Лиман и наносят точечные удары по объектам украинских вооруженных сил. Данные операции зафиксированы средствами наблюдения и контроля.

Танкисты Центрального военного округа работают из укрытых позиций, ведут борьбу на расстояниях до 5 километров, и поражают цели, включая позиции минометов, маршруты отхода и передвижения украинских военных.

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#данные
#маршруты
#взрывы
#операции
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Группировка «Запад» сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
Минобороны: Группировка «Запад» сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
08 ноября 2023, 05:05

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации противника в районе Синьковки на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО
Бойцы ВС России рассказали об отличной работе «летающих танках» в зоне СВО
08 ноября 2023, 04:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Пятый» заявил, что так называемые «летающие» танки Т-80БВ отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
«Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», — цитирует агентство слова собеседника.

Российский боец с позывным «Кэп» добавил, что Т-80 БВМ называют «летающим танком» из-за двигателя мощностью более тысячи кубов.

«Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», — подчеркнул военнослужащий ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра
08 ноября 2023, 03:38

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВФУ настойчиво пытаются перебраться на левый берег Днепра и создать там плацдарм, не считаясь при этом с потерями в рядах армии. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что за ночь по местам сосредоточения на противоположном берегу Днепра сил противника российские бойцы нанесли несколько авиационных и ракетных ударов. Однако изолировать полностью украинские части на территории посёлка не удалось.

«То, что у украинских боевиков это получается и они продвигаются — говорит о проблемах, а также о том, что направление надо оценивать как опасное. Я не готов давать советы, но по крайней мере очевидно, что здесь вооруженные формирования Украины идут вперед. Будем ждать реакции наших сил», — цитирует издание слова Шурыгина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Полтавской области Украины прогремели взрывы
«Общественное»: В Полтавской области прогремели взрывы
08 ноября 2023, 03:31

На Украине прогремели взрывы в Полтавской области. Об этом сообщает «Общественное».
В публикации отмечается, что о взрывах рассказали жители украинского региона.

Накануне стало известно о взрыве в Кривом Роге, из-за которого в регионе была объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране. 

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Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов Киева по Донецку
07 ноября 2023, 23:16

Фото: iStock/diegograndi

Россия отправила запрос на проведение срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с бомбардировками, совершенными со стороны украинских вооруженных сил в Донецке.
Первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. Заседание назначено на 8 ноября в 23:00 по московскому времени.

Сегодня украинские Вооруженные Силы провели одну из наиболее масштабных воздушных атак на столицу Донецкой Народной Республики в последние несколько месяцев, что привело к более чем 20 погибшим.

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«Они потеряют больше»: В США предрекли исход СВО для Украины
Риттер: Украина может потерять Харьков, Николаев, Одессу
07 ноября 2023, 22:24

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Если Украины продолжит вести боевые действия против России, то рискует потерять еще больше городов, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media.
«Это стратегическое поражение Украины. Чем дольше они будут сопротивляться, тем больше они потеряют. Если они продолжат военные действия, то потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу и другие города», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По мнению бывшего разведчика, для главы Украины Владимира Зеленского конец уже понятен: скорее всего его уничтожат военные его же армии.

В то же время, Риттер считает, что Россия в этом конфликте получит все, чего хотела: демилитаризация ВСУ и денацификацию всей Украины.

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#сша
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СЦКК: Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ возросло до 20 человек
07 ноября 2023, 21:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате сегодняшнего обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере 20 человек, об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
7 ноября в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в столице Донецкой Народной Республики погибли более 20 человек, сообщили в СЦКК. При этом, информация о жертвах и пострадавших продолжает обновляться.

Также по информации СЦКК, в период с 9:00 до 21:00 7 ноября Донецк 13 раз подвергся атакам со стороны ВСУ. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска обстреливали мирных граждан из РСЗО HIMARS. 

Мэр Донецка Кулемзин сообщал о пострадавших водителе и пассажирах такси. По его информации, обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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