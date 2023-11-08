Ростех: Новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
В госкорпорации Ростех сообщили, что новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников» проходят боевую апробацию в зоне СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями «Калашникова», в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», — рассказали в Ростехе о статусе проекта.
Уточняется, что в корпорации осле требующихся процедур будет принято решение по запуску БПЛА в серийное производство.
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