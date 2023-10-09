«Ростех» поставил военным акустическое оборудование для экстремальных условий

Он отметил, что Россия с большой вероятностью в скором времени истощит Украину. Это приведёт российских военных к решающему контрнаступлению, в результате которого будут освобождены крупные территории Украины.При этом, как отмечает Уилкерсон, ВСУ уничтожат себя сами, предпринимая попытки прорвать линию обороны ВС РФ.Также офицер отметил, что в скором времени западные страны прекратят поставлять Украине вооружение, поскольку их ресурсы стремительно истощаются. Такой расклад событий также создаст проблемы для киевских властей.Военный эксперт Босник раскрыл, что ВС РФ сделают сВоенный журналист Атламазоглу раскрылАТ: Зеленскому в скором времени предстоит сделать