«Ростех» поставил военным акустическое оборудование для экстремальных условий

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«Ростех» поставил в войска акустическое оборудование, которое работает в экстремальных условиях.
«Тульский завод Октава» холдинга «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» поставил российской армии беспроводные устройства громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование способно обеспечить качественный приём и передачу звука в экстремальных условиях. Данная технология работает в условиях быстроменяющегося боевого пространства.
УГС-1- это портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи. Передавать и принимать звуковую информацию способно, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока.
Разработку можно использовать для обеспечения связи в грузовом транспорте, в гражданских целях, чтобы обеспечить беспроводной связью водителей пассажирского транспорта с диспетчером.
УГС-1 функционирует в закрытых зонах с тяжёлыми условиями эксплуатации. Устройство работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа составит не менее 15 тысяч часов.
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УГС-1- это портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи. Передавать и принимать звуковую информацию способно, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока.
УГС-1 функционирует в закрытых зонах с тяжёлыми условиями эксплуатации. Устройство работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа составит не менее 15 тысяч часов.
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Мария Фирсова