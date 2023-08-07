«Ростех» в два раза увеличил производство боевых вертолетов в 2022 году

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о двойном росте производства боевых вертолетов в 2022 году. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В 2022 году наш холдинг «Вертолеты России» произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году – 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза», - рассказал Чемезов Путину.
При этом он добавил, что также шла работа над гражданскими вертолетами. По его словам, создан новый пассажирский вертолет Ми-171А3. Он уже совершил свой первый полет из Санкт-Петербурга в Москву и может перевозить 25 пассажира на полеты до 1000 км.
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