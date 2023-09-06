«Ростех»: ВС РФ получили партию модернизированных БМП-2М «Бережок»

Фото: РИА Новости/Константин Морозов
В зону спецоперации прибыла новая партия модернизированных БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок», они были направлены холдингом «Высокоточные комплексы», входящим в «Ростех». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Уточняется, что комплекс БМП-2М с «Бережком» оказался очень эффективным в зоне проведения специальной военной операции. Военные отметили его высокую эффективность в борьбе с противником.
Он также добавил, что в нынешних условиях сотрудники оборонных предприятий корпорации работают в 2-3 смены шесть дней в неделю.
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«Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО "Высокоточные комплексы", а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников», - рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.
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Элина Позднякова