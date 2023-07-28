Ростовский губернатор Голубев заявил о надежной работе ПВО в регионе

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что система противовоздушной обороны надёжно защищает регион от вражеских ракет. Об этом он заявил на форуме «Россия – Африка».
По его словам, система противовоздушной обороны в регионе работает надёжно. Он объяснил, что уже были сбиты вражеские ракеты.
Он также отметил, что местные власти полностью взаимодействуют с военными органами управления, ФСБ и полицией.
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«У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным», - цитирует РИА Новости Голубева.
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Элина Позднякова