RS: Зеленский столкнулся с другой политической реальностью после провала ВСУ

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Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась. Об этом заявил Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft.
«Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом год», – сообщается в материале.По словам автора статьи, контрнаступление ВСУ не соответствует тем ожиданиям, которое предсказывали аналитики. Текущая ситуация повышает вероятность затяжного конфликта. Также Мэлли отметил, что из-за желания Белого дома продолжать поставлять финансы и оружие Киеву, в Вашингтоне накаляется противостояние. По оценкам журналиста, просьба Украины о предоставлении помощи у Белого дома находится в подвешенном состоянии.
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Алина Юрчак