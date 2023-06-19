РСЗО «Торнадо-С» управляемой ракетой уничтожила HIMARS

Фото: сайт Минобороны РФ
Оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов РЗСО «Торнадо-С» Западного военного округа. Реактивная система залпового огня, созданная на базе «Смерча», способна применять управляемые реактивные снаряды.
«Одной из таких управляемых ракет расчет точным попаданием уничтожил натовский «Хаймарс», — цитирует агентство сообщение МО РФ.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ переделали танк противника в дрон-камикадзе и отправили на позиции ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.