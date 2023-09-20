RT: бойцы 228-го полка ВС России уничтожают ВСУ под Кременной

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что бойцы 228-го полка ВС РФ уничтожают украинских боевиков под Кременной.
«БТР стремительно уезжает, водитель знает, что его ждёт. Пока бойцы идут по лесу, в них уже летят снаряды. Взрыв раздаётся в нескольких метрах от них. После взрыва убегают лишь два бойца», — приводит слова военкора Гадзиева RT.
Сообщается, что гаубица «Мста-Б» ударяет по дорогам, которые используются ВСУ для поставки грузов и боеприпасов на передовую. По словам Гадзиева, бои под Кременной ведутся в густых хвойных лесах, для которых необходимо использовать специальную подготовку и технику.
Читайте также:
Пушилин заявил, что ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте
Экипажи истребителей Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ
Балицкий заявил об уничтожении бронегруппы ВСУ в районе Работино
Екатерина Коршунова