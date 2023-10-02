RT: в Мелитополе полным ходом работает завод по выпуску гидравлики

Фото: iStock/maroke
Корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что завод по производству запчастей для тяжёлого оборудования в Мелитополе продолжает выпускать продукцию, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.
По словам корреспондента, производство продолжается и стремится к развитию. Сообщается, что на заводе также создаются новые рабочие места.
Глава Фонда поддержки и развития промышленного комплекса Светлана Агафонова заявила, что это предприятие уникально.
Напомним, ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине в результате ударов было повреждено 37 оборонных предприятий.
Читайте также:
Армия России уничтожила склады украинской авиации в Днепропетровской области
На Украине назвали число разрушенных от обстрелов оборонных предприятий
Новости СВО: обстановка на линии фронта, на каких направлениях закрепились ВСУ
Глава Фонда поддержки и развития промышленного комплекса Светлана Агафонова заявила, что это предприятие уникально.
«Мы сумели выжить в это политическое и экономическое время, полностью переформатироваться, встроиться в мировой рынок, сохранив конкурентоспособность», — цитирует Агафонову RT.
Напомним, ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине в результате ударов было повреждено 37 оборонных предприятий.
Читайте также:
Армия России уничтожила склады украинской авиации в Днепропетровской области
На Украине назвали число разрушенных от обстрелов оборонных предприятий
Новости СВО: обстановка на линии фронта, на каких направлениях закрепились ВСУ
Екатерина Коршунова