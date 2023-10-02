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RT: в Мелитополе полным ходом работает завод по выпуску гидравлики

02 октября 2023, 16:18
Фото: iStock/maroke

Фото: iStock/maroke

Корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что завод по производству запчастей для тяжёлого оборудования в Мелитополе продолжает выпускать продукцию, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.
По словам корреспондента, производство продолжается и стремится к развитию. Сообщается, что на заводе также создаются новые рабочие места.

Глава Фонда поддержки и развития промышленного комплекса Светлана Агафонова заявила, что это предприятие уникально.


«Мы сумели выжить в это политическое и экономическое время, полностью переформатироваться, встроиться в мировой рынок, сохранив конкурентоспособность», — цитирует Агафонову RT.

Напомним, ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине в результате ударов было повреждено 37 оборонных предприятий.

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Киев: Поставка «Абрамсов» не обеспечит успех контрнаступления ВСУ
РИА Новости: Киев признал, что Abrams не смогут обеспечить успех наступления
02 октября 2023, 15:46

Фото: istock / Dmitry Andreev

Украинские чиновники полагают, что затянувшаяся поставка 31 танка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на западные СМИ.

По информации агентства, передача «Абрамсов» армии Украины была основным требованием для получения военной техники от других государств. Германия дала согласие на отправку немецких танков Leopard только после утверждения этого требования.

На сегодняшний день Украина возлагает большие надежны на танки Abrams, так как они прославились в боях во время операции «Буря в пустыне» и во время американской кампании в Ираке.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что российские военные уничтожают западные танки на Запорожском направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
#сми
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В Германии признали поражение Украины
Welt: ВСУ не добились стратегического прорыва в контрнаступлении
02 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженным силам Украины так и не удалось достигнуть хоть каких-нибудь значимых успехов в ходе контрнаступления, заявил военный эксперт Карло Масала в интервью немецкому телеканалу The Welt.
«Нет никакого стратегического прорыва. У них (ВСУ) нет продвижения вперед – это одна из главных проблем. А еще дроны, особенно «Ланцеты», - прокомментировал ситуацию Масала. 

По его словам, российская армия взяла на вооружение ошибки, допущенные в прошлом году, и успешно исправила их. Это обстоятельно помогает ВС РФ профессионально отражать все атаки ВСУ. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ копят силы на Ореховском и Угледарском направлениях, что указывает на возможную новую волну украинского контрнаступления в октябре.

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Армия России уничтожила склады украинской авиации в Днепропетровской области
ВС РФ уничтожили склады со средствами поражения ВСУ на аэродроме Долгинцево
02 октября 2023, 15:31

Фото: istock / Anna_Anikina

Российская армия уничтожила на аэродроме в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения ВСУ. Информацию об этом сообщили в Минобороны.

«На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», — сообщается в сводке.
Кроме того, в районе села Преображенка в Запорожской области ликвидировали станцию постановки помех навигационным приемникам «Анклав». Также российские военные атаковали узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ возле города Петровский в ЛНР.

Итого за сутки артиллерия, авиация и ракетные войска поразили технику и личный состав противника в 107 районах.

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#военные
#авиация
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#всу
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В США раскрыли страшную судьбу украинских военных, обученных в НАТО
Экс-морпех Берлетик: в ВСУ не осталось подготовленных НАТО бойцов
02 октября 2023, 14:45

Фото: iStock/Olena_Z

Большинство украинских военных, обученных инструкторами НАТО, было ликвидировано российскими силами, а сейчас в рядах ВСУ воюют неподготовленные украинцы. Такое заявление сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в на своем YouTube-канале The New Atlas.
«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022, были уничтожены Россией с начала спецоперации», – отметил Берлетик.

Он пояснил, что именно из-за этого в настоящее время в рядах ВСУ воюют люди без должной подготовки.

При этом глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ копят силы на Ореховском и Угледарском направлениях, что указывает на возможную новую волну украинского контрнаступления в октябре.

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#военные
#население
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#днр
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Пушилин назвал сроки нового контрнаступления ВСУ
Пушилин не исключил новой волны контрнаступления ВСУ в октябре
02 октября 2023, 13:52

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ копят силы на Ореховском и Угледарском направлениях, что указывает на возможную новую волну украинского контрнаступления в октябре.
По словам Пушилина ВСУ перебрасывают резервы на южное направление и формируют их на удалении от линии соприкосновения.

«Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия. Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем (возможности нового наступления – ред.)», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что военное командование следит за развитием событий и просчитывает все возможные дальнейшие действия.

Пушилин также отметил, что украинское командование указало ВСУ держать круговую оборону Купянска и Боровой в Харьковской области. По его мнению, это «не исключает каких-то активных действий наступательных» ВСУ.

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Доктор Эдигер: Украина может устроить биологические диверсии
02 октября 2023, 13:25

Фото: iStock/yacobchuk

Новость о том, что в рядах ВСУ военные заражаются инфекцией, устойчивой к большинству современных антибиотиков, не содержит в себе что-то особенно страшного, злого и неожиданного. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал клинический фармаколог, член Высшего совета «Сильная Россия» Александр Эдигер, предупредив о более опасных вещах, ожидающих ВС РФ на освобожденных территориях.
Напомним, в Financial Times появилось сообщение о том, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков.

«Эта новость вовсе не является новостью. Это эхо современной ситуации, связанной с состоянием раневых, боевых и внутрибольничных инфекций и состоянием резистентности их возбудителей к современным антибиотикам. То есть эта ситуация может произойти в любой момент в любой точке мира, и это необязательно может быть связано с боевыми действиями. Но если мы имеем дело с загрязнением ран грунтом или скоплением раненых, то шансы на развитие подобных инфекций увеличиваются», - объяснил специалист.

Эдигер объяснил, что проблема устойчивости части современных возбудителей к очень многим антибиотикам является одной из самых тяжелых на данный момент. Он подчеркнул, что это не связано с чьим-то злым умыслом. По его словам, легче всего получить заражение высокоустойчивой флорой, попав в современную больницу. Никакие противоинфекционные меры не дают гарантий, что в условиях больницы не будет заражения стафилококками, синегнойной палочкой, клостридиями, пневмококком и многим другим, объяснил эксперт.

«Это не содержит в себе что-то особенно страшного, злого и неожиданного. Есть более опасные вещи, которые можно ожидать от стороны противника. Они могут использовать биологические варианты воздействия, вплоть до биологических диверсий», - предупредил собеседник «Радио 1».

Он напомнил, как во время Второй мировой войны отступавшие нацисты заражали мирное население различными инфекциями, а советская медслужба получала огромную нагрузку на освобожденных территориях. Такой вариант событий, по словам специалиста, наиболее опасный, чем эпизоды с заражением инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

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#население
#заражение
#сво
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Пушилин сообщил о круговой обороне украинских войск в районе Купянска
02 октября 2023, 12:50

Фото: iStock/alzay

ВСУ дано указание держать круговую оборону у Купянска и Боровой.
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что украинское командование указало ВСУ держать круговую оборону Купянска и Боровой в Харьковской области.
 
«На северной части от линии фронта мы видим пока что сосредоточивание внимания больше именно на том, чтобы укрепить линию обороны. Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая», - заявил Пушилин.
Но, по его мнению, это «не исключает каких-то активных действий наступательных» ВСУ.

Также стало известно, что российским дронам удаётся эффективно рассекречивать позиции снайперов ВСУ. Украинские снайперы оказались под угрозой российских дронов, которые рассекречивают их позиции. Солдаты ВСУ признают профессионализм российских снайперов, сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.

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#всу
#сво
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Российские бойцы успешно рассекречивают снайперов ВСУ
02 октября 2023, 12:03

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российским дронам удаётся эффективно рассекречивать позиции снайперов ВСУ.
Газета The New York Times сообщает, что украинские снайперы оказались под угрозой российских дронов, которые рассекречивают их позиции.
 
«Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайпер замаскирован. Тепло тел выдаёт позиции. Пыль, дым. вспышка от пули, которая летит со скоростью 2700 футов в секунду, легко можно заметить», – сказано в публикации.
Солдаты ВСУ признают профессионализм российских снайперов, сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.

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Новости СВО: обстановка на линии фронта, на каких направлениях закрепились ВСУ

#всу
#сво
#украина
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На Украине зафиксировано рекордное сокращение населения, мобилизация продолжается
Азаров: население на Украине сократилось до 23 миллионов человек
02 октября 2023, 11:24

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине осталось всего 23 миллиона человек, при этом перед военкомами стоит задача набрать в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек для проведения «мясных штурмов». Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«На территории страны осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну», - написал Азаров Telegram-канале.

По его словам, мобилизация на Украине продолжается. До весны планируется набрать в ряды ВСУ еще около 500 тысяч человек для проведения «мясных штурмов». Он подчеркнул, что мобилизационный резерв в стране практически исчерпан, власть будет использовать «драконовские методы» для набора необходимого числа людей.

Кроме того, с 1 октября на Украине женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что у украинцев нет выбора не служить в армии.

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#военные
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