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Около ста наёмников из Франции принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, при этом около десяти французских военных были ликвидированы российскими силами. Об этом сообщает радиостанция RTL после проведённого расследования
«Примерно сто французов сражаются на Украине в настоящий момент. В основном это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, которые находятся в поиске смысла и цели в жизни, при этом более трети из них близки к ультраправым убеждениям, а некоторые, очевидно, неонацисты», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в начале конфликта на Украину отправились около 400 французских военных. При этом около десяти из погибли в зоне боевых действий.
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Элина Позднякова