Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию

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«Сформирована рабочая группа, в состав которой входят представители силовых структур, включая Национальное агентство по предотвращению коррупции, Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины и Национальную полицию. Эти органы будут осуществлять проверки в своей сфере компетенции — от мониторинга образа жизни руководителей территориальных центров комплектования до выявления нарушений действующего законодательства», — цитирует «Страна.ua» слова Павлюка.
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