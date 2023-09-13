Разведчики 1430-го полка рассказали об ожесточенном бое между Работино и Вербовым. В ходе столкновения российские бойцы сумели захватить неповрежденный западный танк и 12 пленных, среди которых был один американский наемник.
Командование ВСУ приказало солдатам взять Вербовое любой ценой, что приводит к огромным потерям в рядах боевиков. Во время очередной атаки российские бойцы подпустили противника на дистанцию 150-200 метров, после чего открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и ПТУРа (противотанковая управляемая ракета). В результате удалось подбить два танка и две бронемашины, передает телеграм-канал Readovka.
Боец с позывным Бор рассказал, что в ходе контратаки удалось захватить 12 пленных, один из которых оказался американским наемником. Большинство украинцев были ранены, российские солдаты перевязали, стянули руки стяжками и отправили в тыл. Также удалось захватить неповрежденный танк западного производства.
Больше всего российских военных удивило то, как солдаты противника бесконечной вереницей шли на убой. «Они шли — мы стреляли, они шли — мы стреляли», — вспоминал Бор. Самоубийственные приказы командования ВСУ привели только к бессмысленным потерям.
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Боец с позывным Бор рассказал, что в ходе контратаки удалось захватить 12 пленных, один из которых оказался американским наемником. Большинство украинцев были ранены, российские солдаты перевязали, стянули руки стяжками и отправили в тыл. Также удалось захватить неповрежденный танк западного производства.
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Александр Бойцов