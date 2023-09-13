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Русские разведчики в бою под Вербовым пленили американского наемника (видео)

Российские бойцы под Вербовым захватили в бою пленных и западную технику
13 сентября 2023, 15:33
Разведчики 1430-го полка рассказали об ожесточенном бое между Работино и Вербовым. В ходе столкновения российские бойцы сумели захватить неповрежденный западный танк и 12 пленных, среди которых был один американский наемник.
Командование ВСУ приказало солдатам взять Вербовое любой ценой, что приводит к огромным потерям в рядах боевиков. Во время очередной атаки российские бойцы подпустили противника на дистанцию 150-200 метров, после чего открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и ПТУРа (противотанковая управляемая ракета). В результате удалось подбить два танка и две бронемашины, передает телеграм-канал Readovka.

Боец с позывным Бор рассказал, что в ходе контратаки удалось захватить 12 пленных, один из которых оказался американским наемником. Большинство украинцев были ранены, российские солдаты перевязали, стянули руки стяжками и отправили в тыл. Также удалось захватить неповрежденный танк западного производства.


Больше всего российских военных удивило то, как солдаты противника бесконечной вереницей шли на убой. «Они шли — мы стреляли, они шли — мы стреляли», — вспоминал Бор. Самоубийственные приказы командования ВСУ привели только к бессмысленным потерям.






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#танк
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ВСУ несут гигантские потери, бросая в бой все новые резервы у Работино
Рогов: ВСУ несут колоссальные потери у Работино
13 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/JARAMA

Киевское руководство бросило новые резервы в район села Работино Запорожской области из-за огромных потерь. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы. Подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое», - цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, на протяжении минувшей ночи украинские военные пытались штурмовать российскую оборону. Однако по ним были нанесены артиллерийские и минометные удары, также присоединились и боевые вертолеты.

Таким образом, Рогов подчеркнул, что ВС РФ успешно удерживают свою оборону, пресекая все попытки прорыва ВСУ. Он также отметил, что на поле боя остаётся много погибших украинских военных, а также уничтоженной техники противника, среди которое есть образцы западного производства.

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#вс рф
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Шойгу: ВС России продолжают уничтожать технику и военных ВСУ
13 сентября 2023, 15:04

Фото: РИА Новости / Вадим Савицкий

Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение боевой техники и личного состава ВСУ, пытающихся вести контрнаступление. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».
«Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях: где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надежно», — сказал он.
Шойгу также заявил, что выбивание техники противника является первостепенной задачей.  Глава минобороны также уверил, что у России нет никаких вариантов, кроме победы на Украине. 

Ранее Сергей Шойгу во время выступления на XI Московской конференции по безопасности заявил, что военные ресурсы Украины почти исчерпаны.

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#военные
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#всу
#минобороны
#сво
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В Минобороны раскрыли судьбу кораблей, поврежденных при ударе по Севастополю
Минобороны РФ: Два корабля ВМФ, поврежденных при ударе по Севастополю, восстановят
13 сентября 2023, 14:30

Фото: iStock/alekseystemmer

Два корабля ВМФ, которые были повреждены в результате атаки ВСУ на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, будут восстановлены и продолжат нести свою боевую службы. Так заявили в Минобороны России.
«Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.  В результате вражеской атаки были повреждены два корабля, которые находятся на ремонте.

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#завод
#севастополь
#всу
#рф
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Германия вновь снабдила Украину вооружением
Германия поставила ещё 20 БМП Marder с боеприпасами Украине
13 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/andriano_cz

За неделю Германия передала Украине ещё 20 БМП Marder с боеприпасами. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ, где опубликован обновлённый список военной помощи Украине.
В общей сложности Берлин поставил Киеву 60 машин этого типа.

Помимо этого, Украина получила две бронированные машины для разминирования Wisent 1, двадцать разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun, а также три тысячи артиллерийских боеприпасов 155 калибра.

Ранее председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что поставляемые Украине танки Leopard 1 – это старый металлолом. Они находятся в рабочем состоянии, однако у них плохая броня и точность стрельбы. При этом, если их неправильно использовать, техника выйдет из строя.

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#германия
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«Терзают украинские войска»: В ВСУ посетовали на очевидное превосходство России
WP: ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию из-за превосходства России в воздухе
13 сентября 2023, 14:01

Фото: iStock/javarman3

Вооруженные силы Украины уже практически отчаялись пробить российскую оборону, об это украинцы сообщили в интервью для The Washington Post.
«По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины», - передает WP слова украинских военных. 

В статье также отмечается, что у Киева гораздо меньше истребителей, чем у Москвы, и нет столько мощных и современных систем ПВО. 

Авиационные бомбы ВС РФ очень тяжелые, что еще больше затрудняет работу для украинских систем противовоздушной обороны. Превосходство России в воздухе еще сильнее осложняет для Украины попытки пробить российскую оборону.

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#всу
#сво
#запорожская область
#авиация
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Шойгу рассказал, победит ли Россия в СВО
Шойгу: у России нет других вариантов, кроме победы над Украиной
13 сентября 2023, 13:35

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россия одержит победу на Украине, поскольку других вариантов нет.
На вопрос, победит ли Россия в ходе специальной военной операции на Украине, министр обороны РФ ответил, что «у нас нет других вариантов».

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что Украина не достигла поставленных целей ни на одном из трёх направлений контрнаступления. При этом, чтобы скрыть очевидный провал, ВСУ совершают удары по гражданским объектам. Кроме того, он ​рассказал, что Украина потеряла более 66 тысяч военнослужащих за время ​реализации своего контрнаступления.

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#сергей шойгу
#украина
#россия
#сво
#победа
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«Мы очень страдаем»: названо оружие России, которое не могут уничтожить ВСУ
WP: ВВС Украины не могут сбить российские бомбы ФАБ-500
13 сентября 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Украинские военные не могут сбить российские бомбы ФАБ-500. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, чьи слова приводит Washington Post.
Он отметил, что чисто теоретически эти бомбы поддаются противодействию, однако на деле оказывается, что уничтожить их практически невозможно.

При этом, украинский солдат батальона воздушной разведки Александр Солонко добавил, что решить эту проблему можно стрельбой по самолётам, а не по бомбам. Но, чтобы реализовать этот план, нужны современные истребители, которыми Украина не располагает. Он отметил, что украинская армия очень страдает от недостатка авиации.

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#украина
#россия
#вооружение
#сво
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Стало известно, когда завершится обучение украинских пилотов управлению F-16
Генерал ВВС США Ло: обучение украинских пилотов завершится до конца этого года
13 сентября 2023, 12:16

Фото: iStock/VanderWolf-Images

США завершат обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 до конца текущего года, однако потребуется ещё время, прежде чем они приступят к выполнению боевых заданий. Об этом заявил руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло в ходе ежегодного съезда ассоциации ВВС США в штате Мэриленд.
Он отметил, что в настоящее время проводится тестирование пилотов на знание английского языка. Если их уровень владения высок, а также имеется богатый опыт управления другими истребителями, они смогут пройти обучение в течение трёх месяцев.

После прохождения основного этапа подготовки, потребуется дополнительная. Пилоты прибудут в Европу, где специалисты НАТО расскажут им о техобслуживании самолётов. Однако точная продолжительность дополнительного обучения пока не озвучена.

Кроме того, Ло уточнил, что ВВС США могут временно отказаться от обязательств по подготовке лётчиков из других стран, чтобы быстрее выпустить подготовленных украинцев.

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#украина
#сша
#лётчики
#обучение
#самолёты
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ВСУ обстреляли детсад и дом престарелых под Белгородом
13 сентября 2023, 10:53

Фото: istockphoto/Standart

В Белгородской области очередному обстрелу подвергся поселок Уразово в Валуйском городском округе. На этот раз снаряды украинской ракетно-зенитной артиллерии прилетели на территорию детского сада № 2 и поселкового дома престарелых.
Как сообщает телеграм-канал Mash, оба социальных учреждения были атакованы примерно в одно время, около 9:30 утра. К счастью, в детском дошкольном учреждении в это время никого на было. В целях безопасности малышей и персонала оно уже некоторое время работает в дистанционном режиме. В доме-интернате  престарелых в момент прилета снаряда РСЗО (ракетная система залпового огня) находились 44 пенсионера и около 40 человек персонала. Здесь также обошлось без пострадавших.

В здании детского сада разбито несколько окон и повреждена крыша. Дом престарелых пострадал аналогичным образом, но там повреждения получили еще и въездные ворота. То, что ВСУ действительно не щадят ни старых, ни малых, — уже давно ни для кого не секрет. Достаточно вспомнить Аллею ангелов в Донецке. Атака на объекты социальной инфраструктуры в Белгородской области — еще одно тому подтверждение.

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#атака
#белгород
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