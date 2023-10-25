«Русские видят все»: Британский военный эксперт признал бессилие Запада на СВО

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Западный камуфляж на поле боя бессилен против российских технологий, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью для Yle.
«Наши армии во многом привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя, пожалуй, в принципе не спрячешься. У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее», - прокомментировал ситуацию Уотлинг.По его словам, российско-украинский конфликт должен научить Запад ведению боевых действий в условиях современных технологий. Именно российские новейшие разработки погубили лучших солдат Вооруженных сил Украины, считает Уотлинг.
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