Фото: сайт Минобороны США
Во время «мясорубки у Новодонецкого» бойцы ДНР сожгли колонну техники ВСУ от стран НАТО, сообщает «Русская весна»
Бойцы ДНР во время «мясорубки у Новодонецкого» сожгли колонну техники ВС Украины, полученной Киевом от западных союзников, включая бронемашины спецназа США. Об этом пишет Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В публикации говорится, что военнослужащие ВС РФ успешно отражают атаки противника на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Уточняется, что значительные силы украинской армии были ликвидированы бойцами 4-го стрелкового батальона им. 338 Шатхтерской дивизии в ходе наступления противника на Новодонецкое.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В публикации говорится, что военнослужащие ВС РФ успешно отражают атаки противника на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян