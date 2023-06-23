«РВ»: Массированный ракетный удар нанесен по Кривому Рогу, где формируют бригады ВСУ

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Кроме того, российские военные атакуют Никополь, Харьков и Полтаву
Украинский город Кривой Рог (родина президента страны Владимира Зеленского) является одним из главных районов формирования спецподразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые далее бросают в наступление на южный фронт СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ракетные атаки осуществляются на пункты временного размещения боевиков, склады с боеприпасами и техникой.
По словам военных корреспондентов, ВС РФ также атакуют Никопольский район Днепропетровской области (там готовят диверсионные группы для нападения на Энергодар через Днепр), Харьков (откуда ВСУ бьет по Белгородской области), Кременчуг и Полтава.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины снизили активность на полях специальной военной операции и сейчас занимаются перегруппировкой войск.
Ракетные атаки осуществляются на пункты временного размещения боевиков, склады с боеприпасами и техникой.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины снизили активность на полях специальной военной операции и сейчас занимаются перегруппировкой войск.
Артем Путинцев