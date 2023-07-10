«РВ»: На Запорожском направлении ликвидирован наемники из США

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В ходе боев на Запорожском направлении российскими военными ликвидированы иностранные наёмники, прибывшие из США и принимавшие участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что иностранных наемников уничтожили российские бойцы из Амурской области.
При этом добавляется, что среди наших военных потерь нет.
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«Боевики ликвидированы на подступах к с. Луговское между Пологами и Ореховом», - говорится в сообщении военкоров.
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Элина Позднякова