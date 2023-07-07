«РВ»: На Запорожском направлении ликвидирован русский предатель «Балтика»

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В ходе боевых действий на Запорожском направлении российскими силами разбита группа нацистов РДК, кроме того, ликвидирован русский предатель с позывным «Балтика». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«При попытке штурма российских позиций на Запорожском направлении боевик подразделения ГУР Русский Добровольческий Корпус с позывным «Балтика» уничтожен», - говорится в сообщении военкоров.
Уточняется, что предатель прибыл из Европы для участия в боевых действиях еще в марте. Также добавляется, что еще шесть военных получили ранения различной степени тяжести.
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