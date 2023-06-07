«РВ»: Наступление ВСУ на Запорожском направлении провалилось

Фото: РИА Новости
Наступление врага на Запорожском направлении обернулось кровавым провалом для ВСУ
Украинские бронегруппы и штурмовые в течении дня пытались прорвать российскую линию обороны по целому ряду направлений под городом Орехов Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Российские военные при поддержке ВКС с успехом отразили атаки врага в сторону Работино, Копани, Белогорья в Пологовском районе, а также у Лобкового в Васильевском районе.
Таким образом, интенсивность вражеских атак была снижена, а после и вовсе прекращена. ВСУ вынуждены были отходить под обстрелами российской артиллерии.
Сейчас российская сторона подсчитывает потери в живой силе и технике ВСУ, также уточняются детали боев.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также заявил, что что в ДНР была отражена попытка прорыва российской линии обороны. Он уточнил, что в наступлении ВСУ задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты.
Российские военные при поддержке ВКС с успехом отразили атаки врага в сторону Работино, Копани, Белогорья в Пологовском районе, а также у Лобкового в Васильевском районе.
«Танки, БМП и пехота ВСУ на минах и под огнем нашей артиллерии и мотострелков понесли значительные потери. Только одна группа 291 полка сразу уничтожила 4 из штурмовой группы в 10 ВСУшников», - говорится в сообщении военкоров.
Таким образом, интенсивность вражеских атак была снижена, а после и вовсе прекращена. ВСУ вынуждены были отходить под обстрелами российской артиллерии.
Сейчас российская сторона подсчитывает потери в живой силе и технике ВСУ, также уточняются детали боев.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также заявил, что что в ДНР была отражена попытка прорыва российской линии обороны. Он уточнил, что в наступлении ВСУ задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты.
Элина Позднякова