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Командир украинского спецназа Андрей Кудабеков был ликвидирован армией России на передовой линии, сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Андрей Кудабеков ранее занимал должность командира нацистского батальона особого назначения, заявили авторы канала. Отмечается, что перед участием в вооруженных конфликтах в Украине, он служил в частной военной компании в Африке, после чего вернулся на Украину и создал свой собственный отряд особого назначения.
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Артем Кузьмин