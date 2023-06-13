RV: Российский беспилотник «Ланцет» насквозь пробил броневик спецназа США

Фото: сайт Минобороны США
В Сети появилось видео момента поражения автомобиля спецназа США Oshkosh, применяемого в ходе наступления украинской армией. Отмечается, что запись была сделана с помощью дрона ОБТФ «Каскад».
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские боевики ударили западными ракетами Storm Shadow по беженцам в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.