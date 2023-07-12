«РВ»: Рязанские десантники успешно отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска

Рязанский десант Вооруженных сил России (ВС РФ) в настоящее время отражает атаки украинской армии на флангах Артемовска (Бахмута). Информацию об этом сообщили военные корреспонденты «Русской весны»

По их сведениям, сейчас третий штурмовой отряд 137-го рязанского полка ВДВ успешно отражает атаки националистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Артемовска, а также на Соледарском направлении — одном из самых горячих участков фронта.



