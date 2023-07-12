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Рязанский десант Вооруженных сил России (ВС РФ) в настоящее время отражает атаки украинской армии на флангах Артемовска (Бахмута). Информацию об этом сообщили военные корреспонденты «Русской весны»
По их сведениям, сейчас третий штурмовой отряд 137-го рязанского полка ВДВ успешно отражает атаки националистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Артемовска, а также на Соледарском направлении — одном из самых горячих участков фронта.
Как пояснили военкоры, приведенные в их сообщении кадры сняты операторами российских беспилотных летательных аппаратов.
Как объяснял военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, большие потери Киева на участке Соледар-Артемовск выросли из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям.
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Как пояснили военкоры, приведенные в их сообщении кадры сняты операторами российских беспилотных летательных аппаратов.
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Артем Путинцев