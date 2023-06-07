«РВ»: У Новой Таволжанки спецназ РФ уничтожил спецгруппу предателей из России

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
В боях у Новой Таволжанки в Белгородской области российский спецназ ликвидировал спецгруппу предателей из России
Российский спецназ в бою ликвидировал спецгруппу предателей из России у Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Российскому спецподразделению в ходе боевых действий удалось затрофеить элитное снаряжение, оборудование, боеприпасы, дрон Autel, а также различные боеприпасы.
Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что готовы рассмотреть обращения жителей Белгородской области об их эвакуации на территорию Украины.
«Разведчики с дрона обнаружили движение подразделения врага к границе Белгородчины и приняли бой, уничтожив группу боевиков, выжившие начали удирать и попали на своё минное поле, там у них приключились новые потери», - говорится в сообщении военкоров.
Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что готовы рассмотреть обращения жителей Белгородской области об их эвакуации на территорию Украины.
Элина Позднякова