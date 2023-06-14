RV: Украинские боевики наступают на Времевском выступе, в бой вступили подкрепления ВС РФ

В публикации говорится, что самые суровые боевые действия разворачиваются в районе населенного пункта Макаровка, где наступают ВС РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российская ПВО отразила попытку ракетного удара по населенному пункту Пологи в Запорожье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.