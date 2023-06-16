«РВ»: В ходе наступления на Запорожском направлении у ВСУ закончилась техника

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Сообщается, что 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ за сегодняшний день лишилась множества бронетехники в ходе наступления на Запорожском направлении.
«Командование ВСУ решило далее уцелевшую технику беречь и посылает пехоту волнами на «мясной штурм», пытаясь закрепиться на западной окраине Пятихаток. Боевиков отстреливают снайперы, косят пулеметчики, но они прут дальше», - говорится в сообщении военкоров.
При этом российские военные предполагают, что ВСУ находятся в наркотическом опьянении. Сейчас бои на этом направлении продолжаются.
Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что совсем скоро у Украины не останется военной техники, так как она вся будет уничтожена.