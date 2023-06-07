«РВ»: Враг начал мощное наступление на Запорожском направлении

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На Запорожском направлении ВСУ вновь принялись атаковать российские позиции
Несколько украинских бронегрупп вновь кинулись в атаку на Запорожском направлении в районе города Орехово. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Кроме того, по предварительным данным, ВСУ уже понесли потери в боевой технике.
Ранее в Минобороны России заявили об отражении трех попыток атаки ВСУ на Запорожском направлении.
«Вражеские силы прямо встречают огнём наша разведка, мотострелки, артиллерия ЮВО. На подмогу идут танки, активно бьют по врагу гаубицы и РСЗО», - сообщают военкоры.
Ранее в Минобороны России заявили об отражении трех попыток атаки ВСУ на Запорожском направлении.
Элина Позднякова