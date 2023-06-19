RV: ВС РФ переделали танк ВСУ в дрон-камикадзе и отправили на их позиции

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«В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили его 6 тоннами тротила и другими полезными подарками, а затем отправили обратно на украинские позиции на автопилоте», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бойцы «Ахмата» взяли в плен группу разведчиков ВСУ под Ореховым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.