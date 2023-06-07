«РВ»: ВС РФ устроили ВСУ «горячий прием» на Запорожском направлении

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«РВ»: На Запорожском направлении пылает бронетехника ВСУ
ВСУ пытаются прорвать линию российской обороны в районе города Орехово, а также в районах Работино и Белогорья. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
При этом к бою присоединились и российские ВКС, которые наносят удары по бронированной технике врага. Уточняется, что численность бронегрупп ВСУ, наступающих на Запорожском направлении пока не известна.
Напомним, чуть ранее стало известно, что враг начал мощное наступление на Запорожском направлении.
«Передовые бронемашины начали подрываться на минах и попали под мощный огонь артиллерии. 70 и 291 полки устроили им горячий прием, также спецназ и разведка ЮВО сожгли часть техники ПТУРами», - пишут военкоры.
Напомним, чуть ранее стало известно, что враг начал мощное наступление на Запорожском направлении.
Элина Позднякова