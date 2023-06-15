«РВ»: ВСУ готовятся к новому наступлению под Ореховым

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«После вызванной дождями передышке враг снова начал увеличивать боевую активность. После артиллерийских боёв включилась пехота противника», - говорится в сообщении военкоров.
Таким образом, в ночи ожидается, что ВСУ перейдут в активное наступление.
Военкоры отмечают, что российские военные находятся в боевом настрое и готовы к встрече с противником.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские военные еще не начинали контрнаступление, пока идет работа по выявлению слабых мест в обороне ВС РФ.